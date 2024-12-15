В поезде Одесса-Ясиня появился детский вагон с развлечениями

Детский вагон в поезде. Фото: ОГС

В составе поезда Одесса-Ясиня ежедневно курсирует детский вагон, созданный для комфортных путешествий семей с детьми. Вагоны оснащены интерактивными зонами, манежами и познавательными материалами.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Детский вагон в Карпаты

Поезд №26/25 Одесса-Ясиня теперь имеет детский вагон, разработанный специально для путешествий детей и их родителей. Этот рейс стал популярен среди одесситов, отправляющихся на отдых в Карпаты, особенно среди детских групп и семей ветеранов.

Что есть в детском вагоне

В детском вагоне предусмотрено все для удобства и развлечений малышей: бизиборды с движущимися элементами, учебно-развлекательные материалы, интерактивные игры и тематические купе с героями — Искорками Суперсил. Для самых маленьких пассажиров есть манежи, увеличенные ограничители на верхних полках с противоударными накладками и поручни с мягкой обивкой для безопасности.

Проект ЮНИСЕФ

Этот проект стал возможным благодаря сотрудничеству "Укрзализныци" с ЮНИСЕФ при финансовой поддержке правительства Бельгии. Билеты на детский вагон можно приобрести через приложение "Укрзализныци" — такие вагоны имеют специальную маркировку.

Напомним, мы показывали, как выглядят вагоны железной дороги для мировых лидеров. Также Укрзализныця представила десять новых вагонов украинского производства, построенных в 2024 году.