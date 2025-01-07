Нові електрички з Одеси, маршрути, розклад руху

Залізниця запускає нові електрички з Одеси. Фото: Одеська залізниця

Одеська залізниця призначила нові чотири поїзди на приміські маршрути. Вони курсуватимуть щодня, починаючи з 14 січня.

Про це повідомили в Одеській залізниці.

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Нові маршрути

Йдеться про такі поїзди:

№ 6332 Колосівка — Знам'янка (відправка з Колосівки о 5:05, прибуття в Знамʼянку об 11:35);

№ 6333 Знам'янка — Колосівка (відправка зі Знамʼянки о 14:03, прибуття до Колосівки о 20:05);

№ 6414 Одеса — Помiчна (відправка о 15:18, прибуття о 21:50);

№ 6413 Помiчна — Одеса (відправка о 5:40, прибуття о 12:14).

Пільги на проїзд

Право на безкоштовний проїзд у приміських електричках мають:

учасники бойових дій;

батьки загиблих військових;

особи з інвалідністю;

"чорнобильці";

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

діти з багатодітних сімей;

пенсіонери за віком.

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