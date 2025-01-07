Нові електрички з Одеси, маршрути, розклад руху

Нові електрички з Одеси — куди можна поїхати
7 січня 2025 13:59
Залізниця запускає нові електрички з Одеси. Фото: Одеська залізниця
Одеська залізниця призначила нові чотири поїзди на приміські маршрути. Вони курсуватимуть щодня, починаючи з 14 січня.
Про це повідомили в Одеській залізниці.
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Нові маршрути
Йдеться про такі поїзди:
- № 6332 Колосівка — Знам'янка (відправка з Колосівки о 5:05, прибуття в Знамʼянку об 11:35);
- № 6333 Знам'янка — Колосівка (відправка зі Знамʼянки о 14:03, прибуття до Колосівки о 20:05);
- № 6414 Одеса — Помiчна (відправка о 15:18, прибуття о 21:50);
- № 6413 Помiчна — Одеса (відправка о 5:40, прибуття о 12:14).
Пільги на проїзд
Право на безкоштовний проїзд у приміських електричках мають:
- учасники бойових дій;
- батьки загиблих військових;
- особи з інвалідністю;
- "чорнобильці";
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
- діти з багатодітних сімей;
- пенсіонери за віком.
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