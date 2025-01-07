Новые электрички из Одессы, маршруты, расписание движения

Новые электрички из Одессы — куда можно поехать
7 января 2025 13:59
Железная дорога запускает новые электрички из Одессы. Фото: Одесская железная дорога
Одесская железная дорога назначила новые четыре поезда на пригородные маршруты. Они будут курсировать ежедневно, начиная с 14 января.
Об этом сообщили в Одесской железной дороге.
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Новые маршруты
Речь идет о таких поездах:
- № 6332 Колосовка — Знаменка (отправка из Колосовки в 5:05, прибытие в Знаменку в 11:35);
- № 6333 Знаменка — Колосовка (отправка из Знаменки в 14:03, прибытие в Колосовку в 20:05);
- № 6414 Одесса — Памятная (отправка в 15:18, прибытие в 21:50);
- № 6413 Памятная — Одесса (отправка в 5:40, прибытие в 12:14).
Льготы на проезд
Право на бесплатный проезд в пригородных электричках имеют:
- участники боевых действий;
- родители погибших военных;
- лица с инвалидностью;
- "чернобыльцы";
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
- дети из многодетных семей;
- пенсионеры по возрасту.
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