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Новые электрички из Одессы — куда можно поехать

7 января 2025 13:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Новые электрички из Одессы, маршруты, расписание движения
Железная дорога запускает новые электрички из Одессы. Фото: Одесская железная дорога
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Одесская железная дорога назначила новые четыре поезда на пригородные маршруты. Они будут курсировать ежедневно, начиная с 14 января.

Об этом сообщили в Одесской железной дороге.

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Новые маршруты

Речь идет о таких поездах:

  • № 6332 Колосовка — Знаменка (отправка из Колосовки в 5:05, прибытие в Знаменку в 11:35);
  • № 6333 Знаменка — Колосовка (отправка из Знаменки в 14:03, прибытие в Колосовку в 20:05);
  • № 6414 Одесса — Памятная (отправка в 15:18, прибытие в 21:50);
  • № 6413 Памятная — Одесса (отправка в 5:40, прибытие в 12:14).

Льготы на проезд

Право на бесплатный проезд в пригородных электричках имеют:

  • участники боевых действий;
  • родители погибших военных;
  • лица с инвалидностью;
  • "чернобыльцы";
  • дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
  • дети из многодетных семей;
  • пенсионеры по возрасту.

Ранее мы рассказывали, кто имеет право на льготы и скидки от "Укрзалізниці" и как ими воспользоваться. Также мы писали о методах приобретения билетов в случае их отсутствия в продаже.

Одесса поездки поезда Одесская область железная дорога

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