Новые электрички из Одессы, маршруты, расписание движения

Железная дорога запускает новые электрички из Одессы. Фото: Одесская железная дорога

Одесская железная дорога назначила новые четыре поезда на пригородные маршруты. Они будут курсировать ежедневно, начиная с 14 января.

Об этом сообщили в Одесской железной дороге.

Читайте также:

Новые маршруты

Речь идет о таких поездах:

№ 6332 Колосовка — Знаменка (отправка из Колосовки в 5:05, прибытие в Знаменку в 11:35);

№ 6333 Знаменка — Колосовка (отправка из Знаменки в 14:03, прибытие в Колосовку в 20:05);

№ 6414 Одесса — Памятная (отправка в 15:18, прибытие в 21:50);

№ 6413 Памятная — Одесса (отправка в 5:40, прибытие в 12:14).

Льготы на проезд

Право на бесплатный проезд в пригородных электричках имеют:

участники боевых действий;

родители погибших военных;

лица с инвалидностью;

"чернобыльцы";

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

дети из многодетных семей;

пенсионеры по возрасту.

Ранее мы рассказывали, кто имеет право на льготы и скидки от "Укрзалізниці" и как ими воспользоваться. Также мы писали о методах приобретения билетов в случае их отсутствия в продаже.