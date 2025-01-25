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Поїзд Київ-Одеса пришвидшили — нові графіки маршруту

25 січня 2025 13:50
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Зміна руху поїзда Київ-Одеса — нові графіки
Поїзд зупинився на вокзалі. Фото ілюстративне: РБК
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

З 27 січня поїзд №148/147 Київ-Одеса відтепер буде доїжджати до нашого міста більш ніж на дві години швидше. А у напрямку столиці вдалося скоротити термін його прибуття майже на дві з половиною години. Це пов'язано з завершенням ремонтних робіт залізничної інфраструктури.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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Потяг відправлятиметься з Києва о 17:25, та прибуватиме в Одесу у 06:15. З нашого міста локомотив від’їжджатиме о 19:50, а о дев’ятій годині ранку вже  досягне столиці. Нові графіки почнуть діяти з 27-го січня. 

Нова зупинка поїздів в Одесі

Окрім цього буде нова зупинка в Одесі для зручності пасажирів: поїзди №51/52, №53/54, №253/254, №147/148 тепер зупинятимуться на станції Одеса-Східна.

Де можна придбати квитки?

Придбати квитки на потяг можна у касі, на офіційному сайті Укрзалізниці booking.uz.gov.ua, в мобільному застосунку, а також у чат-боті. При посадці також не забувайте взяти із собою паспорт та, у разі потреби, документи на дітей.

Нагадаємо,з Одеси почали ходити нові приміські електрички. Також ми розповідали про особливий дитячий вагон, який курсує між Одесою та Карпатами.

 

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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