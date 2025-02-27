Правоохоронецб перебрал мужчин из Одесской области в ПМР

Пойманные на границе мужчины. Фото: Государственное бюро расследований

Бывший начальник сектора водной полиции из Одесской области пытался организовать канал переправки мужчин призывного возраста в непризнанное Приднестровье. Однако его задержало ГБР, которое и открыло на него дело.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Подробности дела

По данным следствия, мужчина решил организовать схему переправки уклонистов еще в сентябре прошлого года. Он хорошо знал пограничную местность и расположение блокпостов. Желающих выехать из Украины подозреваемый набирал через соцсети, а за переправку с каждого брал 6,5 тысяч долларов США. Подыскивать "клиентов" ему помогали и сообщники, которые также должны были отвозить мужчин к границе. Работники ГБР задержали чиновника при попытке переправить через границу четырех военнообязанных.

Какое наказание грозит

Действия задержанного подпадают под ч.3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Ему грозит от семи до девяти лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о схеме по переправке в ПМР за 110 тысяч. А также о главе одесского фонда, который присвоил деньги для ВСУ и уехал.