Разворовывал благотворительную помощь в Одесской области

Деньги в кошельке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Руководитель благотворительного фонда "Аджалик" в Одесской области присвоил почти 3,4 миллиона благотворительных пожертвований на ВСУ. Ему грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества, однако мужчина успел выехать из страны.

Об этом сообщает Полиция Одесской области.

Читайте также:

Подробности дела

По данным следствия, 45-летний основатель благотворительного фонда "Аджалик" обращался в письмах к предпринимателям о сборе средств на амуницию для наших военных. Впрочем, большую часть денег, которые поступали на счета организации, руководитель использовал на свои нужды. За девять месяцев подозреваемый получил пожертвований на сумму более пяти миллионов гривен, из которых присвоил 3 381 100 грн. Правоохранители провели ряд обысков, в том числе на территории расположения фонда, и нашли вещественные доказательства причастности фигуранта к преступной деятельности.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины (Незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи и благотворительных пожертвований). Ему грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества. Однако фигурант находится в розыске, поскольку он покинул пределы страны.

Напомним, недавно мы писали о военном, который избил мужчину. А также о служащем, который бил свою мать, пил и отбирал у нее деньги.