Розкрадав благодійну допомогу на Одещині

Гроші у гаманці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Керівник благодійного фонду "Аджалик" на Одещині привласнив майже 3,4 мільйони благодійних пожертв на ЗСУ. Йому загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна, проте чоловік встиг виїхати з країни.

Про це повідомляє Поліція Одеської області.

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Подробиці справи

За даними, слідства, 45-річний засновник благодійного фонду "Аджалик" звертався в листах до підприємців про збір коштів на амуніцію для наших військових. Втім, більшу частину грошей, які надходили на рахунки організації, керівник використовував на власне збагачення. За дев’ять місяців підозрюваний отримав пожертв на суму більше п’яти мільйонів гривень, з яких привласнив 3 381 100 грн. Правоохоронці провели низку обшуків, у тому числі на території розташування фонду, таречові докази причетності фігуранта до злочинної діяльності.

Яке покарання загрожує

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги таблагодійних пожертв). Йому загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна. Проте наразі фігурант знаходиться у розшуку, оскільки він виїхав із країни.

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про військового, який побив чоловіка. А також про службовця який бив свою матір, пиячив та відбирав в неї гроші.