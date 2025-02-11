Привласнили кошти на лікарню в Одесі

Фігурант після затримання. Фото: Одеська обласна прокуратура

Посадовець Одеської міської ради уклав договір із підрядником, який мав зробити поточний ремонт приміщень для хворих на COVID-19 в одній із клінічних лікарень в Київському районі. Проте директор фірми привласнив собі частину коштів та не закінчив усі роботи.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

37-річний начальник відділу одного з управлінь міської ради, на якого були покладені обов’язки з контролю за станом проведених робіт, не провів належну перевірку щодо їх обсягів та якості, але при цьому погодив усі акти приймання. Як наслідок, за висновками експертів, на рахунок підрядної фірми було безпідставно перераховано з бюджету майже на мільйон гривень більше.

Яке покарання загрожує

Підприємцю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 908 тисяч 400 грн. Йому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм становищем, вчиненому в особливо великих розмірах), та за ч. 1 ст. 366 – у складанні, службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів. А на посадовця відкрили справу за ч. 2 ст. 367 ККУ, а саме щодо службової недбалості. Обом фігурантам загрожує позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про справу військового, який побив чоловіка. А також про бійку з матір'ю загиблого службовця в Одесі.