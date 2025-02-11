Присвоили средства на больницу в Одессе

Фигурант после задержания. Фото: Одесская областная прокуратура

Чиновник Одесского городского совета заключил договор с подрядчиком, который должен был сделать текущий ремонт помещений для больных COVID-19 в одной из клинических больниц в Киевском районе. Однако директор фирмы присвоил себе часть средств и не закончил все работы.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

37-летний начальник отдела одного из управлений городского совета, на которого были возложены обязанности по контролю за состоянием проведенных работ, не провел надлежащую проверку их объемов и качества, но при этом согласовал все акты приемки. Как следствие, по выводам экспертов, на счет подрядной фирмы было безосновательно перечислено из бюджета почти на миллион гривен больше.

Какое наказание грозит

Предпринимателю избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 908 тысяч 400 грн. Ему сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим положением, совершенном в особо крупных размерах), и по ч. 1 ст. 366 - в составлении, должностным лицом заведомо ложных официальных документов. А на чиновника открыли дело по ч. 2 ст. 367 УКУ, а именно по служебной халатности. Обоим фигурантам грозит лишение свободы.

Напомним, недавно мы писали о деле военного, который избил мужчину. А также о драке с матерью погибшего служащего в Одессе.