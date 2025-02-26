Обнаружили 8 уклонистов в Одесской области вблизи границы

Задержанные на границе. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Пограничники задержали 8 мужчин в одном из сел Подольского района Одесской области при попытке нелегального пересечения госрубежа. Правоохранители открыли дело и направили его в суд.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Подробности дела

Служащие с помощью беспилотника обнаружили и задержали группу мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь приднестровский сегмент границы. Ими оказались жители Днепропетровской, Винницкой, Одесской и Киевской областей, которые обратились за помощью к админу телеграмм-канала, а он уже определил путешественникам место сбора, откуда они начали свой маршрут. В случае удачной переправки фигуранты должны были заплатить по 110 тыс. гривен на криптокошелек координатора.

Какое наказание грозит

В отношении восьми нарушителей составлены протоколы о совершении ими административного правонарушения по ст.204-1 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины). За это им грозит от 10 до 15 суток админареста или от 3 400 до 8 500 гривен штрафа.

Напомним, недавно мы писали о задержании уклонистов в Раздельнянском районе. А также о нелегальной сигаретной фабрике в Одесской области.