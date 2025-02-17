Намагалися потрапити з Одещинни до Молдови 0 подробиці

Затримані на кордоні. Фото: Держприкордонслужба України

П'ятеро мешканців Чернігівської, Харківської та Дніпропетровської областей призовного віку намагалися потрапити до Молдови, проте не знали що за ними спостерігають за допомогою камер відеоспостереження. Тому їх оперативно затримали прикордонники в Подільському районі.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Подробиці справи

За даними слідства, для реалізації свого плану чоловіки скористались порадами адміна Telegram-каналу, за якими вони прибули до місця збору, звідки понад 25 кілометрів мали пройти пішки до держрубежу. У разі вдалого переправлення координатор отримав би по 120 тис. гривень з кожного фігуранта на криптогаманець.

Яке покарання загрожує

Відносно порушників склали протоколи за ст. 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). За це їм загрожує штраф від 3 тисяч 400 гривень до 8 з половиною тисяч, або до 15 діб арешту.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про співробітника миколаївського ТЦК, який вимагав гроші з сімей призовників. А також про компанію з Одеси, яка постачала обладнання для російських військових баз.