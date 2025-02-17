Пытались попасть из Одещины в Молдову 0 подробности

Задержанные на границе. Фото: Госпогранслужба Украины

Пятеро жителей Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областей призывного возраста пытались попасть в Молдову, однако не знали, что за ними наблюдают с помощью камер видеонаблюдения. Поэтому их оперативно задержали пограничники в Подольском районе.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Читайте также:

Подробности дела

По данным следствия, для реализации своего плана мужчины воспользовались советами админа Telegram-канала, согласно которым они прибыли к месту сбора, откуда более 25 километров должны были пройти пешком до госграницы. В случае удачной переправки координатор получил бы по 120 тыс. гривен с каждого фигуранта на криптокошелек.

Какое наказание грозит

В отношении нарушителей составили протоколы по ст. 204-1 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины). За это им грозит штраф от 3 тысяч 400 гривен до 8 с половиной тысяч, или до 15 суток ареста.

Напомним, недавно мы писали о сотруднике николаевского ТЦК, который вымогал деньги с семей призывников. А также о компании из Одессы, которая поставляла оборудование для российских военных баз.