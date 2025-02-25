Нелегальні цигарки на Одещині

Правоохоронці у складському приміщенні. Фото: Держприкордонслужба України

Правоохоронці на Одещині припинили діяльність нелегального підприємства, яке щодня випускало тисячі пачок сигарет у промислових масштабах. Організатору бізнесу загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Подробиці справи

Підпільне виробництво було приховане в одному зі складських приміщень Одеського регіону. За даними слідства, організував "фабрику" громадянин Грузії. Оброблений тютюн ділки зберігали на іншому складі в одній з промзон Одеси. Готову продукцію без акцизів продавали як через точки роздрібної торгівлі, так і через інтернет-майданчики по всій території України, використовуючи логістичні компанії. Під час обшуків правоохоронці вилучили близько тони обробленого тютюну, понад 16 тисяч пачок цигарок, 120 тисяч гільз, станок для виробництва, мобільні телефони, чорнові записи та банківські картки, які підтверджують функціонування нелегального бізнесу. Усе це оцінюють у понад 4 мільйони гривень.

Яке покарання загрожує

Фігуранту оголосили про підозру за ч. 1 ст. 204 ККУ (Незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів) та ч. 2 ст. 199 ККУ (Виготовлення, зберігання, придбання, ввезення в Україну марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів). Йому загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про жінку, яка вчиняла диверсії на Одещині. А також про рейд на парковках міста.