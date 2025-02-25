Нелегальные сигареты в Одесской области

Правоохранители в складском помещении. Фото: Госпогранслужба Украины

Правоохранители в Одесской области прекратили деятельность нелегального предприятия, которое ежедневно выпускало тысячи пачек сигарет в промышленных масштабах. Организатору бизнеса грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Подробности дела

Подпольное производство было скрыто в одном из складских помещений Одесского региона. По данным следствия, организовал "фабрику" гражданин Грузии. Обработанный табак дельцы хранили на другом складе в одной из промзон города. Готовую продукцию без акцизов продавали как через точки розничной торговли, так и через интернет-площадки по всей территории Украины, используя логистические компании. Во время обысков правоохранители изъяли около тонны обработанного табака, более 16 тысяч пачек сигарет, 120 тысяч гильз, станок для производства, мобильные телефоны, черновые записи и банковские карты, подтверждающие функционирование нелегального бизнеса. Все это оценивается в более чем 4 миллиона гривен.

Какое наказание грозит

Фигуранту объявили о подозрении по ч. 1 ст. 204 УКУ (Незаконное изготовление, хранение, сбыт подакцизных товаров) и ч. 2 ст. 199 УКУ (Изготовление, хранение, приобретение, ввоз в Украину марок акцизного налога или голографических защитных элементов). Ему грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о женщине, которая совершала диверсии в Одесской области. А также о рейде на парковках города.