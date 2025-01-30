В Одесском горсовете взялись за коммунальное предприятие Одесса 5Т

Информационный стенд форума "Одесса 5т. Фото: Одесский городской совет

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

КП "Грантовый офис Одесса 5Т" передают в управление департамента культуры горсовета. Таким образом надеются, что это коммунальное предприятие наконец-то сможет нормально работать.

Об этом стало известно на постоянной комиссии по планированию, бюджету и финансам Одесского городского совета.

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КП "Грантовый офис Одесса 5Т"

Целью создания грантового офиса Одесса 5Т было привлечение финансов для развития и продвижения экономического, инновационного, технологического и социального потенциала города. Тем не менее, за 7 лет своего существования этому предприятию удалось получить лишь один грант в несколько тысяч евро. При этом ежегодно из городского бюджета на его содержание выделялось около 5 миллионов гривен. Таким образом на КП было потрачено 35 миллионов гривен.

"Будет много вопросов. Я помню, когда была презентация, мы смотрели и космодром на Жеваховой горе, это был 20-21 год, у нас был такой буклет, мы ищем грант на космодром на Жеваховой горе... Это не смешно, мы же не клоуны, какой космодром? Мы ожидаем, что это подразделение будет возвращать потраченные на него деньги в виде грантов или инвестиций", — заявил председатель комиссии Алексей Потапский.

Будущее 5Т

В свою очередь присутствующий на комиссии глава департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Иван Липтуга заявил, что офис получил неправильное название и подчинение должно было быть у него другое. Таким образом сейчас после изменения названия и переход его под управление департамента все должно заработать.

"Сначала был создан департамент международного сотрудничества и маркетинга города. Под этим департаментом было создано учреждение, которое не должно было называться "Грантовый офис", а должно было называться Investment Promotion Agency Odesa 5T. Затем через несколько изменений структурных подразделений этот департамент был переподчинен экономике, вместо международного сотрудничества и потом разделили и логика потерялась" — отметил Иван Липтуга.

Уже с марта новым распорядителем средств КП будет департамент культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского городского совета.

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