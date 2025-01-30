В Одеській міськраді взялися за комунальне підприємство Одеса 5Т

Інформаційний стенд форуму "Одеса 5Т". Фото: Одеська міська рада

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

КП "Грантовий офіс Одеса 5Т" передають до управління департаменту культури міськради. Таким чином сподіваються, що це комунальне підприємство нарешті зможе нормально працювати.

Про це стало відомо на постійній комісії з планування, бюджету та фінансів Одеської міської ради.

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КП "Грантовий офіс Одеса 5Т"

Метою створення "Грантового офісу Одеса 5Т" було залучення фінансів для розвитку та просування економічного, інноваційного, технологічного та соціального потенціалу міста. Проте за сім років свого існування цьому підприємству вдалося отримати лише один грант у кілька тисяч євро. При цьому щороку з міського бюджету на його утримання виділялось близько 5 мільйонів гривень. Таким чином на КП було витрачено 35 мільйонів гривень.

"Буде багато запитань. Я пам'ятаю, коли була презентація, ми дивилися і космодром на Жеваховій горі, це був 2020-2021 рік. У нас був такий буклет, ми шукаємо грант на космодром на Жеваховій горі... Це не смішно, ми ж не клоуни, який космодром? Ми очікуємо, що цей підрозділ повертатиме витрачені на нього гроші у вигляді грантів чи інвестицій", — заявив голова комісії Олексій Потапський.

Майбутнє 5Т

Своєю чергою присутній на комісії голова департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Іван Ліптуга заявив, що офіс отримав неправильну назву та підпорядкування мало бути в нього інше. Таким чином зараз, після зміни назви та переходу його під управління департаменту, все має запрацювати.

"Спочатку було створено департамент міжнародного співробітництва та маркетингу міста. Під цим департаментом було створено установу, яка не повинна була називатися "Грантовий офіс", а повинна була називатися Investment Promotion Agency Odesa 5T. Потім через кілька змін структурних підрозділів цей департамент був перепідпорядкований економіці замість міжнародного співробітництва. І потім розділили, та логіка загубилася" — зазначив Іван Ліптуга.

Вже з березня новим розпорядником коштів КП буде департамент культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міської ради.

Раніше ми писали, у Києві інженерка завищила ціну на проєкт укриття та отримала підозру. А також про те, як в одеській екстренці виплатили 4 мільйони гривень фіктивним працівникам.