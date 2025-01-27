Схеми із заробітною платою в Одесі

Слідчі дії у співробітників екстреної служби. Фото: Одеська Обласна Прокуратура

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Одеська прокуратура направила до суду обвинувачувальний акт щодо керівника КНП "Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф" та шести її співробітників. Їх підозрюють у нарахуванні фіктивним працівникам 4,2 мільйона гривень з бюджету.

Про це повідомила Одеська Обласна Прокуратура на своїй офіційній сторінці.

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Подробиці справи

Як з’ясували правоохоронці, керівник однієї з підстанції вигадав цілу схему додаткового заробітку. Для реалізації плану було залучено також підлеглих — старшого фельдшера, фельдшерів та лікарів. Усього зараз у справі проходять 6 людей. До обов'язків залучених осіб входило відзначати у табелях робочого часу співробітників, які нібито виконували свої обов'язки, хоча за фактом їх взагалі не було. Відповідно заробітна плата, що нараховується, на фантомних медпрацівників ділилася між учасниками групи. Ділки користувалися такою схемою з листопада 2019 року. За цей час їм удалося отримати від держави понад 4,2 мільйона гривень. Наразі триває досудове розслідування.

Яке покарання загрожує

На медиків відкрили два кримінальні провадження. За частиною 1 статті 366-ї, тобто за службове підроблення, що передбачає від двох до п’яти років ув’язнення. А також за ч. 4 ст. 191 КК, а саме "внесення неправдивих відомостей до офіційних документів та заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах". За цією статтею їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про голову сільради на Одещині, який вкрав 200 тисяч гривень з бюджету Березівського району та про корупційні схеми дружини одеського депутата Ігоря Капітана.