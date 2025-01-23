На Одещині колишній голова сільради Березівщини може сісти

Правоохоронці затримали порушника. Фото: Нацполіція

Під час ремонту водогону в одному із сіл Березовського району бюджет втратив 200 тисяч гривень. Попри те, що роботи не були виконані, підрядник все ж таки отримав свої гроші.

Про це повідомляє ГУНП по Одеській області.

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Деталі злочину

Ексголова однієї із сільських рад у Березівському районі мав відремонтувати водовід. На ці цілі у бюджеті було передбачено 200 тисяч гривень. Договір виконання робіт було підписано з однією з фірм, яка не виконала взяті зобов'язання у повному обсягу. Проте голову сільради це не зупинило, і він підписав акт виконаних робіт. Що стало підставою для перерахування грошей.

Що загрожує

Наразі ексголові сільради повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення). Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до трьох років, а також право обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю також до трьох років.

Крім того, поліцейські встановлюють причетність до цієї махінації осіб, які здійснювали технічний нагляд робіт. Крім того, перевірка проводиться і у фірми-підрядника.

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