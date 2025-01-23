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На Одесчине бывшему председателю сельсовета грозит срок — за что

23 января 2025 19:17
Рвачова Анастасия - редактор
В Одесской области бывший председатель сельсовета Березовщины может сесть
Правоохранители задержали нарушителя. Фото: Нацполиция
Рвачова Анастасия - редактор

Во время ремонта водопровода в одном из сел Березовского района бюджет потерял 200 тысяч гривен. Несмотря на то, что работы не были выполнены, подрядчик все же получил свои деньги.

Об этом сообщает ГУНП по Одесской области.

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Экс-глава одного из сельских советов в Березовском районе должен был отремонтировать водовод. На эти цели в бюджете было предусмотрено 200 тысяч гривен. Договор выполнения работ был подписан с одной из фирм, которая не выполнила взятые обязательства в полном объеме. Однако председателя сельсовета это не остановило, и он подписал акт выполненных работ. Что стало основанием для перечисления денег.

Что грозит

Сейчас экс-главе сельсовета сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до трех лет, а также право занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью также до трех лет.

Кроме того, полицейские устанавливают причастность к данной махинации лиц, которые осуществляли технический надзор работ. Кроме того, проверка проводится и у фирмы-подрядчика.

Напомним, мы писали о хищении миллиона гривен в военных частях Одесской области.

Также мы рассказывали, что суд над бывшим руководителем полиции Одесской области перенесся на 27 января.

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