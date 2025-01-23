Одесити отримали підозру про привласнення коштів: у чому питання

Правоохоронці затримали шахраїв. Фото: Нацполіція

У двох військових частинах на Одещині під час перевірок було виявлено витрати в загальній сумі 1,2 млн гривень. Ці гроші незаконно виплати у вигляді зарплат та надбавок військовослужбовцям.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Деталі схеми

Виконувачка обов'язків помічника командира однієї з військових частин на Одещині нарахувала понад 545 тисяч гривень чотирьом військовослужбовцям. Однак як було встановлено слідством, це сталося тоді, коли дані особи вже перебували в розшуку у зв'язку з самовільним залишенням частини.

Ще один випадок з незаконними виплатами був також зареєстрований на Одещині в ще одній військовій частині. Де заступник начальника штабу за підробленими документами нарахував собі додаткові 670 000 гривень.Загальна сума виділених із бюджету коштів в обох випадках перевищила 1,2 мільйона гривень.

Що загрожує

Наразі обом підозрюваним пред'явлено підозру за ч. 4 ст. 191 ККУ (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Фігурантам загрожує позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років зі позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що Міноборони назвали кількість військовослужбовців, які повернулися з СЗЧ, а це близько 60%.

Також, влітку студенти та викладачі можуть втратити відстрочку. Є шанс, що студентів можуть мобілізувати під час канікул.