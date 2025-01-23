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Выплаты в воинских частях Одесчины — растраты более миллиона

23 января 2025 18:31
Рвачова Анастасия - редактор
Одесситы получили подозрение о присвоении средств: в чем вопрос
Правоохранители задержали мошенников. Фото: Нацполиция
Рвачова Анастасия - редактор

В двух воинских частях в Одесской области во время проверок были выявлены расходы в общей сумме 1,2 млн гривен. Эти деньги незаконно выплаты в виде зарплат и надбавок военнослужащим.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Детали схемы

Исполняющая обязанности помощника командира одной из воинских частей в Одесской области насчитала более 545 тысяч гривен четырем военнослужащим. Однако как было установлено следствием, это произошло тогда, когда данные лица уже находились в розыске в связи с самовольным оставлением части.

Еще один случай с незаконными выплатами был также зарегистрирован в Одесской области в еще одной воинской части. Где заместитель начальника штаба по поддельным документам начислил себе дополнительные 670 000 гривен. Общая сумма выделенных из бюджета средств в обоих случаях превысила 1,2 миллиона гривен.

Общая сумма выделенных из бюджета средств в обоих случаях превысила 1,2 миллиона гривен.

Что грозит

Сейчас обоим подозреваемым пред'явлено подозрение по ч. 4 ст. 191 УКУ (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Фигурантам грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, что Минобороны назвали количество военнослужащих, которые вернулись из СЗЧ, а это около 60%.

Также, летом студенты и преподаватели могут потерять отсрочку. Есть шанс, что студентов могут мобилизовать во время каникул.

Одесса Украина мошенничество военные Криминал Новости Одессы бюджет СОЧ

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