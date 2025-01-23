Справа Головіна: суд відклав засідання

Колишній очільник ГУНП Одещини. Фото: Укрінформ

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відклав засідання щодо розгляду справи за обвинуваченням колишнього начальника поліції Одещини. Йдеться про Дмитра Головіна, який зі спільниками заволодів контрабандою.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

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Перенесення засідання

Відомо, що суд переніс засідання на 27 січня 2025 року. Це повʼязано з тим, що на судове засідання не прийшов один зі свідків.

"Відкласти судове засідання до 14:00 27 січня 2025 року. Причини неявки свідка у судове засідання визнати неповажними. Здійснити привід свідка у судове засідання до ВАКС для безпосередньої участі у судовому засіданні або до іншого суду Одеської області", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про справу

У серпні 2021 року НАБУ і САП скерували до суду справу Головіна. Відомо, що керівники компаній у змові з правоохоронцями незаконно заволоділи великою партією контрафактної тютюнової продукції, яка мала статус речових доказів у кримінальному провадженні. Пізніше їх пустили у продаж. Йдеться про партію обсягом у сім морських контейнерів на суму понад 13 млн грн.

Нагадаємо, на півдні Одеської області затримали людей, які намагалися провезти контрабандні прикраси.

Т акож ми повідомляли, що на митниці у пасажира автобуса Одеса-Кишинів виявили великий вантаж контрабандної косметики.