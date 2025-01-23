Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Суд над ексголовою поліції Одещини затягується — у чому причини arrow

Суд над ексголовою поліції Одещини затягується — у чому причини

23 січня 2025 15:52
Рвачова Анастасія - редактор
Справа Головіна: суд відклав засідання
Колишній очільник ГУНП Одещини. Фото: Укрінформ
Рвачова Анастасія - редактор

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відклав засідання щодо розгляду справи за обвинуваченням колишнього начальника поліції Одещини. Йдеться про Дмитра Головіна, який зі спільниками заволодів контрабандою.  

Про це повідомляє пресслужба ВАКС

Читайте також:

Перенесення засідання

Відомо, що суд переніс засідання на 27 січня 2025 року. Це повʼязано з тим, що на судове засідання не прийшов один зі свідків.  

"Відкласти судове засідання до 14:00 27 січня 2025 року. Причини неявки свідка у судове засідання визнати неповажними. Здійснити привід свідка у судове засідання до ВАКС для безпосередньої участі у судовому засіданні або до іншого суду Одеської області", — йдеться у повідомленні. 

Що відомо про справу

У серпні 2021 року НАБУ і САП скерували до суду справу Головіна. Відомо, що керівники компаній у змові з правоохоронцями незаконно заволоділи великою партією контрафактної тютюнової продукції, яка мала статус речових доказів у кримінальному провадженні. Пізніше їх пустили у продаж. Йдеться про партію обсягом у сім морських контейнерів на суму понад 13 млн грн. 

Нагадаємо, на півдні Одеської області затримали людей, які намагалися провезти контрабандні прикраси.

Також ми повідомляли, що на митниці у пасажира автобуса Одеса-Кишинів виявили великий вантаж контрабандної косметики.

Одеса суд поліція ВАКС Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:01 Путін стурбований станом економіки РФ — що робитиме Трамп

15:57 Ситуація біля Великої Новосілки — у Генштабі попередили про ІПСО

15:52 Суд над ексголовою поліції Одещини затягується — у чому причини

15:49 Пільги для матерів УБД — які знижки можна отримати в лютому

15:20 Сирський зробив заяву щодо ситуації у 155-й бригаді — що сказав

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

15:20 Стало відомо, коли пройде кінопремія "Оскар-2025"

15:19 Зміїний без зв'язку — одеська прокуратура повернула гроші

15:12 Небезпека на дорогах — у Харкові завтра буде мороз та ожеледь

15:07 Ціни дивують — стало відомо, хто спроєктує ремонт "Охматдиту"

15:02 Іноземних інвесторів в Україні поменшало — хто залишився активним

16:01 Путін стурбований станом економіки РФ — що робитиме Трамп

15:57 Ситуація біля Великої Новосілки — у Генштабі попередили про ІПСО

15:52 Суд над ексголовою поліції Одещини затягується — у чому причини

15:49 Пільги для матерів УБД — які знижки можна отримати в лютому

15:20 Сирський зробив заяву щодо ситуації у 155-й бригаді — що сказав

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

15:20 Стало відомо, коли пройде кінопремія "Оскар-2025"

15:19 Зміїний без зв'язку — одеська прокуратура повернула гроші

15:12 Небезпека на дорогах — у Харкові завтра буде мороз та ожеледь

15:07 Ціни дивують — стало відомо, хто спроєктує ремонт "Охматдиту"

15:02 Іноземних інвесторів в Україні поменшало — хто залишився активним

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

Text

13:00 Коли закінчиться активна фаза війни — ефір День.LIVE

Text

08:55 Рютте і Дуда обговорять війну в Україні — ефір Новини.LIVE

Text

08:38 Військовий розкритикував витрати на благоустрій під час війни

Text

08:00 Зеленський хоче миротворців зі США в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

02:27 Київ не використав мільярди гривень — депутатка назвала суму

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

00:14 Кім відреагував на чутки про зимовий наступ росіян на півдні

22 січня 2025
Text

19:00 Які витрати Києва заплановані у 2025 році — ефір Київський час

Text

18:06 Трамп поставив ультиматум РФ щодо переговорів, — ефір Вечір.LIVE

Text

14:33 Зимовий наступ росіян на півдні — Кім прояснив ситуацію

Text

13:00 Новий наказ Трампа щодо війни та тиск на РФ — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати