Дело Головина: суд отложил заседание

Бывший глава ГУНП Одесчины. Фото: Укринформ

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отложил заседание по рассмотрению дела по обвинению бывшего начальника полиции Одесской области. Речь идет о Дмитрии Головине, который с сообщниками завладел контрабандой.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

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Перенос заседания

Известно, что суд перенес заседание на 27 января 2025 года. Это связано с тем, что на судебное заседание не пришел один из свидетелей.

"Отложить судебное заседание до 14:00 27 января 2025 года. Причины неявки свидетеля в судебное заседание признать неуважительными. Осуществить привод свидетеля в судебное заседание в ВАКС для непосредственного участия в судебном заседании или в другой суд Одесской области", — говорится в сообщении.

Что известно о деле

В августе 2021 года НАБУ и САП направили в суд дело Головина. Известно, что руководители компаний в сговоре с правоохранителями незаконно завладели крупной партией контрафактной табачной продукции, которая имела статус вещественных доказательств в уголовном производстве. Позже их пустили в продажу. Речь идет о партии объемом в семь морских контейнеров на сумму более 13 млн грн.

Напомним, на юге Одесской области задержали людей, которые пытались провезти контрабандные украшения.

Также мы сообщали, что на таможне у пассажира автобуса Одесса-Кишинев обнаружили большой груз контрабандной косметики.