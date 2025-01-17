На Одещині прикордонники вилучили партію срібних прикрас

Прикордонники вилучили вантаж прикрас. Фото: ДПСУ

У пункті пропуску "Орлівка" прикордонники Ізмаїльського загону затримали цілу партію контрабандних коштовних прикрас. Її намагалася провезти до України міжнародна група.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби у п'ятницю, 17 січня.

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Що знайшли

Срібні прикраси загальною вагою понад 1,5 кілограма знайшли у мікроавтобусі, який слідував з Туреччини до України. Коштовності сховали у багажі 43-річного водія та двох пасажирок віком 55 та 22 років. Всі вони громадяни різних країн — України, Молдови та Румунії.

Прикордонники вилучили вантаж прикрас. Фото: ДПСУ

Прикраси намагалися ввезти в країну без декларування. Щодо перевізників склали протоколи про порушення митних правил. Коштовності вилучили до рішення суду. Порушникам загрожує штраф у розмірі 30% розміру товарів.

Прикордонники вилучили вантаж прикрас. Фото: ДПСУ

Зазначимо, що золоті та срібні ювелірні вироби можна ввозити в Україну без декларування, якщо йдеться про особисті речі, вартість яких не перевищує 500 євро.

Нагадаємо, українка намагалася потай ввезти до Одещини величезну кількість ювелірних виробів. "Скарб" знайшли прикордонники. Також ми повідомляли, що на митниці у пасажира автобуса Одеса-Кишинів виявили великий вантаж контрабандної косметики.