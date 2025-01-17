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Украшения весом 1,5 кг — на Одесчине задержали перевозчиков

17 января 2025 12:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области пограничники изъяли партию серебряных украшений
Пограничники изъяли груз украшений. Фото: ГПСУ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В пункте пропуска "Орловка" пограничники Измаильского отряда задержали целую партию контрабандных драгоценных украшений. Ее пыталась провезти в Украину международная группа.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы в пятницу, 17 января.

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Серебряные украшения общим весом более 1,5 килограмма нашли в микроавтобусе, который следовал из Турции в Украину. Драгоценности спрятали в багаже 43-летнего водителя и двух пассажирок в возрасте 55 и 22 лет. Все они граждане разных стран — Украины, Молдовы и Румынии.

Пограничники изъяли контрабанду фото 1
Пограничники изъяли груз украшений. Фото: ГПСУ

Красоты пытались ввезти в страну без декларирования. В отношении перевозчиков составили протоколы о нарушении таможенных правил. Драгоценности изъяли до решения суда. Нарушителям грозит штраф в размере 30% размера товаров.

Пограничники изъяли контрабанду фото 2
Пограничники изъяли груз украшений. Фото: ГПСУ

Отметим, что золотые и серебряные ювелирные изделия можно ввозить в Украину без декларирования, если речь идет о личных вещах, стоимость которых не превышает 500 евро.

Напомним, украинка пыталась тайком ввезти в Одесскую область огромное количество ювелирных изделий. "Клад" нашли пограничники. Также мы сообщали, что на таможне у пассажира автобуса Одесса-Кишинев обнаружили большой груз контрабандной косметики.

Турция контрабанда пограничники Одесская область серебро украшения

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