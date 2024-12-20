У багажі одеситки знайшли 14 кг коштовностей, фото

У багажі українки знайшли 14 кг срібла. Фото: ДПСУ

Українка намагалася потай ввезти до країни величезну кількість ювелірних виробів. "Скарб" знайшли прикордонники. Тепер на його власницю чекає суд.

Про це повідомили у Південному регіональному відділенні Держприкордонслужби у п'ятницю, 20 грудня.

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Партію срібних прикрас вагою 14,5 кг виявили прикордонники Ізмаїльського загону та працівники митниці у пункті пропуску "Орлівка". Коштовності сховала у своєму багажі 19-річна пасажирка автобусу, який прямував з Туреччини.

У багажі українки знайшли 14 кг срібла. Фото: ДПСУ

Прикраси вилучили до рішення суду. На власницю склали протокол про недекларування товарів комерційного призначення. Це порушення тягне за собою штраф у розмірі 30% розміру товарів.

У багажі українки знайшли 14 кг срібла. Фото: ДПСУ

Що треба декларувати

На особисті прикраси на кшталт кільця або ланцюжка на шиї не потрібні документи, їх можна провозити вільно. Решту можна ввозити:

якщо вартість не перевищує 1 тис. євро — "зеленим коридором", з усною декларацією;

якщо вартість перевищує 1 тис. євро — "червоним коридором", з письмовою декларацією та оплатою митних зборів.

Нагадаємо, на Одещині у речах пасажира знайшли унікальний патефон. Також ми повідомляли, що з Одеси намагалися вивезти цінні монети.