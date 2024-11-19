Митники вилучили в одесита цінні монети

Вилучена монета. Фото: ДМСУ

У пункті пропуску "Устилуг-Зосин" на кордоні з Польщею митники затримали справжній скарб вартістю понад 1 млн грн. Водії рейсового автобусу "Одеса-Рига" намагалися вивезти за кордон банківські срібняки відомих монетних дворів.

Про це повідомили у Державній митній службі України.

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Коробка скарбів

Оглядаючи автобус, митники знайшли коробку. В ній містилося: 50 монет "Artemis", 2 монети "Phoenix", 1 монета "Samson", карбовані у Камеруні, десяток штук "Michael" та легендарні "Passage to Oz" із новозеландської серії "Потойбічні обряди" (Ніуе). Орієнтовна вартість знахідки — майже 1,1 млн грн.

Вилучена монета. Фото: ДМСУ

Монети вилучили, а на водіїв автобуса склали протоколи про порушення митних правил.

Перевезення банківських металів за кордон

До банківських металів належать: золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб, у зливках і порошках, що мають сертифікати якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів. Перевезення таких металів через кордон у сумі від 10 тис. євро, підлягає письмовому декларуванню.

Вилучена монета. Фото: ДМСУ

Нагадаємо, одеські митники вилучили раритетні фотоапарати в автобусі. Раніше на кордоні виявили у жінки цілу колекцію антикварних речей.