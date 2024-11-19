Таможенники изъяли у одессита ценные монеты

Изъятая монета. Фото: ГТСУ

В пункте пропуска "Устилуг-Зосин" на границе с Польшей таможенники задержали настоящее сокровище стоимостью более 1 млн грн. Водители рейсового автобуса "Одесса-Рига" пытались вывезти за границу банковские серебренники известных монетных дворов.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины.

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Коробка сокровищ

Осматривая автобус, таможенники обнаружили коробку. В ней содержалось: 50 монет "Artemis", 2 монеты "Phoenix", 1 монета "Samson", отчеканенные в Камеруне, десяток штук "Michael" и легендарные "Passage to Oz" из новозеландской серии "Потусторонние обряды" (Ниуэ). Ориентировочная стоимость находки — почти 1,1 млн грн.

Удалена монета. Фото: ГТСУ

Монеты изъяли, а на водителей автобуса составили протоколы о нарушении таможенных правил.

Перевозка банковских металлов за границу

К банковским металлам относятся: золото, серебро, платина, металлы платиновой группы, доведенные (афинированные) до высших проб, в слитках и порошках, имеющих сертификаты качества, а также монеты, производимые из драгоценных металлов. Перевозка таких металлов через границу в сумме от 10 тыс. евро подлежит письменному декларированию.

Удалена монета. Фото: ГТСУ

Напомним, одесские таможенники изъяли раритетные фотоаппараты в автобусе. Ранее на границе обнаружили у женщины целую коллекцию антикварных вещей.