З Одещини намагалися вивезти колекцію раритетних фотоапаратів

Вилучені фотоапарати. Фото: ДПСУ

Чоловік намагався вивезти за кордон цілу колекцію раритетних фотоапаратів. Жодних дозвільних документів у нього не було. Тепер йому доведеться сплачувати штраф.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

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Що намагалися вивезти

Оглядаючи рейсовий автобус, який їхав до Румунії через пункт пропуску "Орлівка", прикордонники виявили 42 фотоапарати. Серед них ZENIT, ФЕД, Іскра та інші. Деякі виготовлені у 1930-х роках і можуть становити культуру або історичну цінність. Власник, 46-річний громадянин України, перевозив їх як звичайний багаж.

Вилучені речі. Фото: ДПСУ

На чоловіка склали протокол про недекларування товарів. За це порушення передбачений штраф у 5,1 тис. грн. Техніку вилучили до рішення суду.

Вилучені фотоапарати. Фото: ДПСУ

Що не можна вивозити

Вивезення з України не підлягають культурні цінності, які:

занесені до Державного реєстру національного культурного надбання;

включені до Національного архівного фонду;

включені до Музейного фонду України.

Інші культурні чи історичні цінності можна вивозити за умови наявності відповідного свідоцтва. Такі товари підлягають обов’язковому письмовому декларуванню та переміщення їх через митний кордон України можливо через "червоний коридор".

Нагадаємо, нещодавно митники вилучили цілий набір антикваріату, яку намагалися вивезти за кордон. Також прикордонники вилучили колекцію старовинних грошей.