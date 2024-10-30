Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow На Одесчине нашли раритетные фотоаппараты в автобусе — детали arrow

На Одесчине нашли раритетные фотоаппараты в автобусе — детали

30 октября 2024 09:28
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Из Одесчины пытались вывезти коллекцию раритетных фотоаппаратов
Изъятые фотоаппараты. Фото: ГПСУ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Мужчина пытался вывезти за границу целую коллекцию раритетных фотоаппаратов. Никаких разрешительных документов у него не было. Теперь ему придется платить штраф.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Читайте также:

Что пытались вывезти

Осматривая рейсовый автобус, который ехал в Румынию через пункт пропуска "Орловка", пограничники обнаружили 42 фотоаппарата. Среди них ZENIT, ФЭД, Искра и другие. Некоторые изготовлены в 1930-х годах и могут представлять собой культуру или историческую ценность. Собственник, 46-летний гражданин Украины, перевозил их как обычный багаж.

На Одесчине нашли раритетные фотоаппараты в автобусе — детали - фото 1
Изъятый багаж. Фото: ГПСУ

На мужчину составили протокол о недекларировании товаров. За это нарушение предусмотрен штраф в 5,1 тыс. грн. Техника изъята до решения суда.

На Одесчине нашли раритетные фотоаппараты в автобусе — детали - фото 2
Изъятые фотоаппараты. Фото: ГПСУ

Что нельзя вывозить

Вывозу из Украины не подлежат культурные ценности, которые:

  • занесены в Государственный реестр национального культурного достояния;
  • включены в Национальный архивный фонд;
  • включены в Музейный фонд Украины.

Другие культурные или исторические ценности можно вывозить при наличии соответствующего свидетельства. Такие товары подлежат обязательному письменному декларированию и перемещению их через таможенную границу Украины возможно через "красный коридор".

Напомним, недавно таможенники изъяли целый набор антиквариата, который пытались вывезти за границу. Также пограничники изъяли коллекцию старинных денег.

таможня антиквариат пограничники Одесская область Новости Одессы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:13 В Укрэнерго спрогнозировали ситуацию с электроэнергией зимой

10:02 Удар по Кривому Рогу — количество погибших выросло

09:59 Строительство фортификаций на юге — к чему готовиться украинцам

09:56 Новые налоги в Украине — за что необходимо платить дополнительно

09:54 На "мясо" без выплат — ГУР показало перехват разговора россиян

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн - 80x80

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн

09:44 В Киеве обломок вражеского БпЛА попал в дом — фоторепортаж

09:43 В Верховном Суде заявили об увеличении случаев СОЧ

09:28 На Одесчине нашли раритетные фотоаппараты в автобусе — детали

09:20 Байден назвал поклонников Трампа "мусором" и попал в скандал

09:12 Украина и РФ планируют остановить атаки на энергосектор, — FT

10:13 В Укрэнерго спрогнозировали ситуацию с электроэнергией зимой

10:02 Удар по Кривому Рогу — количество погибших выросло

09:59 Строительство фортификаций на юге — к чему готовиться украинцам

09:56 Новые налоги в Украине — за что необходимо платить дополнительно

09:54 На "мясо" без выплат — ГУР показало перехват разговора россиян

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн - 80x80

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн

09:44 В Киеве обломок вражеского БпЛА попал в дом — фоторепортаж

09:43 В Верховном Суде заявили об увеличении случаев СОЧ

09:28 На Одесчине нашли раритетные фотоаппараты в автобусе — детали

09:20 Байден назвал поклонников Трампа "мусором" и попал в скандал

09:12 Украина и РФ планируют остановить атаки на энергосектор, — FT

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Какие цены на алюминий в октябре — стоимость цветных металлов

29 октября 2024

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Цены на цветные металлы в конце октября — сколько стоит медь

06:30 В Украине упала стоимость кукурузы — цены на зерно в октябре

28 октября 2024

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

25 октября 2024

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

Text

08:00 Россия атаковала Киев и зарплаты в госорганах — эфир Ранок.LIVE

29 октября 2024
Text

22:22 Нардеп Скороход назвала количество случаев СОЧ в Украине

Text

20:52 Нардеп заявила, что Костин ни разу не согласовал ей личный прием

Text

19:39 Германия продлила срок пребывания украинских беженцев

Text

19:26 Нардеп Скороход раскритиковала повышение зарплат прокурорам

Text

17:51 Новые детали Плана победы и атака на Одессу — эфир Вечір.LIVE

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн - 80x80

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн

Text

15:00 В селах Грузии "помогали" голосовать — Гончаренко объяснил как

Text

13:02 Зарплаты прокурорам и преследование РФ в Крыму — эфир День.LIVE

Text

12:48 Нардеп ответил, кто сейчас исполняет обязанности Костина

Text

10:15 Экономист назвал среднюю зарплату прокуроров в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре