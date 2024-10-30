Из Одесчины пытались вывезти коллекцию раритетных фотоаппаратов

На Одесчине нашли раритетные фотоаппараты в автобусе — детали
Мужчина пытался вывезти за границу целую коллекцию раритетных фотоаппаратов. Никаких разрешительных документов у него не было. Теперь ему придется платить штраф.
Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.
Что пытались вывезти
Осматривая рейсовый автобус, который ехал в Румынию через пункт пропуска "Орловка", пограничники обнаружили 42 фотоаппарата. Среди них ZENIT, ФЭД, Искра и другие. Некоторые изготовлены в 1930-х годах и могут представлять собой культуру или историческую ценность. Собственник, 46-летний гражданин Украины, перевозил их как обычный багаж.
На мужчину составили протокол о недекларировании товаров. За это нарушение предусмотрен штраф в 5,1 тыс. грн. Техника изъята до решения суда.
Что нельзя вывозить
Вывозу из Украины не подлежат культурные ценности, которые:
- занесены в Государственный реестр национального культурного достояния;
- включены в Национальный архивный фонд;
- включены в Музейный фонд Украины.
Другие культурные или исторические ценности можно вывозить при наличии соответствующего свидетельства. Такие товары подлежат обязательному письменному декларированию и перемещению их через таможенную границу Украины возможно через "красный коридор".
Напомним, недавно таможенники изъяли целый набор антиквариата, который пытались вывезти за границу. Также пограничники изъяли коллекцию старинных денег.
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