Из Одесчины пытались вывезти коллекцию раритетных фотоаппаратов

Изъятые фотоаппараты. Фото: ГПСУ

Мужчина пытался вывезти за границу целую коллекцию раритетных фотоаппаратов. Никаких разрешительных документов у него не было. Теперь ему придется платить штраф.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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Что пытались вывезти

Осматривая рейсовый автобус, который ехал в Румынию через пункт пропуска "Орловка", пограничники обнаружили 42 фотоаппарата. Среди них ZENIT, ФЭД, Искра и другие. Некоторые изготовлены в 1930-х годах и могут представлять собой культуру или историческую ценность. Собственник, 46-летний гражданин Украины, перевозил их как обычный багаж.

Изъятый багаж. Фото: ГПСУ

На мужчину составили протокол о недекларировании товаров. За это нарушение предусмотрен штраф в 5,1 тыс. грн. Техника изъята до решения суда.

Изъятые фотоаппараты. Фото: ГПСУ

Что нельзя вывозить

Вывозу из Украины не подлежат культурные ценности, которые:

занесены в Государственный реестр национального культурного достояния;

включены в Национальный архивный фонд;

включены в Музейный фонд Украины.

Другие культурные или исторические ценности можно вывозить при наличии соответствующего свидетельства. Такие товары подлежат обязательному письменному декларированию и перемещению их через таможенную границу Украины возможно через "красный коридор".

Напомним, недавно таможенники изъяли целый набор антиквариата, который пытались вывезти за границу. Также пограничники изъяли коллекцию старинных денег.