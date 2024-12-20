В багаже одесситки нашли 14 кг драгоценностей.

В багаже украинки обнаружили 14 кг серебра. Фото: ГПСУ

Украинка пыталась тайком ввезти в страну огромное количество ювелирных изделий. "Клад" нашли пограничники. Теперь его владелицу ждет суд.

Об этом сообщили в Южном региональном отделении Госпогранслужбы в пятницу, 20 декабря.

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Партию серебряных украшений весом 14,5 кг обнаружили пограничники Измаильского отряда и работники таможни в пункте пропуска "Орловка". Драгоценности спрятала в своем багаже 19-летняя пассажирка автобуса, следовавшего из Турции.

В багаже украинки обнаружили 14 кг серебра. Фото: ГПСУ

Украшения изъяли до решения суда. Во владелицу составили протокол о недекларировании товаров коммерческого назначения. Это нарушение влечет штраф в размере 30% размера товаров.

В багаже украинки обнаружили 14 кг серебра. Фото: ГПСУ

Что нужно декларировать

На личные украшения типа кольца или цепочки на шее не нужны документы, их можно провозить свободно. Остальные можно ввозить:

если стоимость не превышает 1 тыс. евро — "зеленым коридором", с устной декларацией;

если стоимость превышает 1 тыс. евро — "красным коридором", с письменной декларацией и оплатой таможенных пошлин.

Напомним, в Одесской области в вещах пассажира нашли уникальный патефон. Также мы сообщали, что из Одессы пытались вывезти ценные монеты.