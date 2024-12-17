З Одещини намагалися вивезти антикварний патефон

Патефон Columbia. Фото: ДПСУ

У пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" прикордонники знайшли у речах 50-річного громадянина Китаю ретро патефон марки "Columbia" 1920-х років. Чоловік стверджував, що хотів поповнити ним свою колекцію. Тепер раритет вилучили.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби у вівторок, 17 грудня.

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Громадянин КНР розмістив патефон серед особистих речей. Він розповів, що придбав прилад на одному з одеських ринків і планував долучити його до своєї колекції антикваріату. Артефакт вилучили й відправили на експертне дослідження.

Що не можна вивозити

Вивезення з України не підлягають культурні цінності, які:

занесені до Державного реєстру національного культурного надбання;

включені до Національного архівного фонду;

включені до Музейного фонду України.

Інші культурні чи історичні цінності можна вивозити за умови наявності відповідного свідоцтва. Такі товари підлягають обов’язковому письмовому декларуванню та переміщення їх через митний кордон України можливо через "червоний коридор".

Нагадаємо, на Одещині в автобусі знайшли раритетні фотоапарати. Також митники вилучили цілий набір антикваріату, який намагалися вивезти за кордон.