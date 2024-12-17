С Одесщины пытались вывезти антикварный патефон

На Одесчине пограничники нашли уникальный патефон в вещах
В пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" пограничники обнаружили в вещах 50-летнего гражданина Китая ретропатефон марки Columbia 1920-х годов. Мужчина утверждал, что хотел пополнить им свою коллекцию. Теперь раритет изъяли.
Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы во вторник, 17 декабря.
Звуки прошлого
Гражданин КНР разместил патефон среди личных вещей. Он рассказал, что приобрел прибор на одном из одесских рынков и планировал включить его в свою коллекцию антиквариата. Артефакт был изъят и направлен на экспертное исследование.
Что нельзя вывозить
Вывозу из Украины не подлежат культурные ценности, которые:
- занесены в Государственный реестр национального культурного достояния;
- включены в Национальный архивный фонд;
- включены в Музейный фонд Украины.
Другие культурные или исторические ценности можно вывозить при наличии соответствующего свидетельства. Такие товары подлежат обязательному письменному декларированию, и перемещение их через таможенную границу Украины возможно через "красный коридор".
Напомним, в Одесской области в автобусе нашли раритетные фотоаппараты. Также таможенники изъяли целый набор антиквариата, который пытались вывезти за границу.
Читайте Новини.LIVE!