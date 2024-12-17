На кордоні Одещини затримали велику партію контрабандної косметики

З Одещини до Молдови везли контрабандну косметику. Фото: митниця Молдови

На митному посту "Паланка-Маяки-Удобне" у пасажира автобуса Одеса-Кишинів виявили великий вантаж контрабандних товарів. Чоловік віз продавати до Молдови лак для нігтів та іншу косметичну продукцію.

Про це повідомили у Митній службі Республіки Молдова.

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Незадекларовані товари виявили у 46-річного громадянина України. Він заховав їх серед особистих речей. Косметику у нього конфіскували, а щодо самого чоловіка розпочали провадження.

Що треба декларувати

Зазначимо, при в'їзді до Молдови чи транзиті через її територію необхідно оформити декларацію у разі перевезення:

товарів комерційного характеру в особистому багажі і їх вартість не перевищує 1 тис. євро або 1000 кг маси нетто;

товарів, перевезення яких через митний кордон дозволено іншими контролюючими органами.

Не можна ввозити до Молдови наркотичні й токсичні речовини, зброю, хімічні та радіоактивні речовини, рецептурні лікарські препарати, а також культурні цінності та антикварні предмети. Під забороною також м'ясні вироби й молочна продукція, консерви на м'ясній основі, насіння, саджанці дерев та інший посадковий матеріал.

Нагадаємо, на Одещині прикордонники затримали чоловіка, який сховав пістолет у книжку. Також з Одеси за кордон намагалися вивезти цінні монети.