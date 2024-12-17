На Одещині чоловік сховав пістолет у книжці

Українець віз за кордон небезпечну книгу — затримання на Одещині
У пункті пропуску "Орлівка" прикордонники Ізмаїльського загону вилучили у водія книжку. Всередині неї чоловік сховав небезпечний сюрприз. Тепер на нього чекає суд.
Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби у вівторок, 17 грудня.
Книжка з секретом
Обстежуючи багажник Mazda, за кермом якої перебував 49-річний громадянин України, прикордонники знайшли книжку про експлуатацію та ремонт автомобілів. З'ясувалося, що чоловік вирізав у сторінках посібника нішу й поклав туди заряджений пістолет ТТ та вісім набоїв травматичної дії.
Що загрожує водію
На власника автівки склали протокол про приховування товарів від митного контролю. Це порушення карається штрафом у розмірі повної вартості прихованих речей та конфіскацією їх самих. Зброю та набої вилучили до рішення суду.
Нагадаємо, на Одещині військовий їздив з гранатою в машині. Також в Одесі судили матроса, який гуляв містом з холодною зброєю.
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