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Матрос гуляв по Одесі з ножем — як його покарав суд

18 листопада 2024 21:30
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі судили військового — він ходив містом з ножем
Чоловік тримає ніж у руці. Фото: ілюстративне/freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Матрос ВМС придбав холодну зброю і носив її із собою, гуляючи по Одесі. Заборонений предмет помітили поліцейські, і військовому довелося сісти на лаву підсудних.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Київського райсуду Одеси.

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Подробиці справи

Згідно з матеріалами справи, одесит був мобілізований до війська й служив у взводі зв'язку, маючи звання матроса. На початку повномасштабного вторгнення він придбав ніж для самозахисту, який постійно носив із собою. Гуляючи вулицею Академіка Корольова, військовий зустрів поліцейських, які його затримали. Експертиза встановила, що ніж є короткоклинковою холодною зброєю колючої дії. Дозволів на його носіння матрос не мав.

Що вирішив суд

Під час судового засідання військовий визнав свою провину. Суддя врахував це і призначив йому штраф у розмірі 17 тис. грн. Крім того, матрос має відшкодувати вартість експертизи — 1,5 тис. грн. Сам ніж суд ухвалив знищити.

Нагадаємо, на Одещині судили солдата, який симулював психічний розлад і напав на командира. У Львівській області на лаві підсудних опинився військовий, який вкрав ноутбук і швейну машинку.

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