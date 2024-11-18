В Одессе судили военного — он ходил по городу с ножом

Человек, держащий нож в руке. Фото: иллюстративное/freepik

Матрос ВМС приобрел холодное оружие и носил его с собой, гуляя по Одессе. Запретный предмет был замечен полицейскими, и военному пришлось сесть на скамью подсудимых.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Киевского райсуда Одессы.

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Подробности дела

Согласно материалам дела, одессит был мобилизован в армию и служил во взводе связи, имея звание матроса. В начале полномасштабного вторжения он приобрел нож для самозащиты, постоянно носившего с собой. Гуляя по улице Академика Королева, военный встретил полицейских, которые его задержали. Экспертиза установила, что нож является краткосрочным холодным оружием колючего действия. Разрешений на его ношение у матроса не было.

Что решил суд

Во время судебного заседания военный признал свою вину. Судья учел это и назначил ему штраф в размере 17 тыс. грн. Кроме того, матрос должен возместить стоимость экспертизы — 1,5 тыс. грн. Сам нож суд постановил уничтожить.

Напомним, в Одесской области судили солдата, симулировавшего психическое расстройство и напавшего на командира. Во Львовской области на скамье подсудимых оказался военный, укравший ноутбук и швейную машинку.