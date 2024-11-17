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На Одещині солдат симулював розлад психіки та напав на командира

17 листопада 2024 21:30
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Суд над прикордонником з Одещини: звинувачення в насильстві
Молот судді та книги. Фото ілюстративне: pixabay
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Уродженця Біляївського району Одеської області, строкового військовослужбовця Державної прикордонної служби України, звинувачено у симуляції психічного розладу, ухиленні від військової служби та насильстві над начальником. Чоловіку загрожує в'язниця. 

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений, з метою ухилення від виконання обов’язків військової служби, симулював психічний розлад. У червні 2022 року він звернувся до медичного пункту зі скаргами на "голоси в голові". Однак за результатами обстеження в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров'я було встановлено відсутність психічних порушень.

Пізніше обвинувачений продовжив ухилятися від служби, відмовляючись виконувати накази старших офіцерів. У серпні 2022 року, перебуваючи в кабінеті начальника підрозділу, він вчинив фізичне насильство щодо старшого сержанта, завдавши удару кулаком у присутності інших військовослужбовців.

Окрім цього, 9 вересня 2022 року чоловік намагався продемонструвати фізичну перевагу над нещодавно мобілізованими військовослужбовцями. Помітивши, що мобілізований розмовляє телефоном, почав словесно ображати його, а пізніше двічі вдарив по обличчю.

Яке покарання

Прокуратура пред’явила обвинувачення за статтями Кримінального кодексу України, зокрема за ухилення від військової служби (ст. 409), насильство щодо начальника (ст. 406) та інші порушення. Чоловік піде до в'язниці на 2 роки та 6 місяців. Цей вирок пом'якшуючий з огляду на бажання обвинуваченого продовжити військову службу з метою оборони держави, а також те, що на час вчинення обвинуваченому інкримінованих правопорушень він був солдатом строкової служби.

Нагадаємо, у Березівському районному суді Одеської області ухвалили рішення про звільнення військовослужбовця від кримінальної відповідальності за СЗЧ. Також Верховний суд підтвердив вирок щодо харківського ексберкутівця та визнав його винним у катуванні учасників масових акцій протесту у 2014 році.

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