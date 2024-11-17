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На Одесчине солдат симулировал слабоумие и напал на командира

17 ноября 2024 21:30
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Суд над пограничником из Одесской области: обвинение в насилии
Молот судьи и книги. Фото иллюстративное: pixabay
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Уроженец Беляевского района Одесской области, срочный военнослужащий Государственной пограничной службы Украины, обвинен в симуляции психического расстройства, уклонении от военной службы и насилии над начальником. Мужчине грозит тюрьма.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемый с целью уклонения от исполнения обязанностей военной службы симулировал психическое расстройство. В июне 2022 года он обратился в медицинский пункт с жалобами на "голоса в голове". Однако по результатам обследования в Одесском областном медицинском центре психического здоровья было установлено отсутствие психических нарушений.

Позже обвиняемый продолжил уклоняться от службы, отказываясь выполнять приказы старших офицеров. В августе 2022 года, находясь в кабинете начальника подразделения, он совершил физическое насилие в отношении старшего сержанта, нанеся удар кулаком в присутствии других военнослужащих.

Кроме того, 9 сентября 2022 года мужчина пытался продемонстрировать физическое преимущество над недавно мобилизованными военнослужащими. Заметив, что мобилизованный разговаривает по телефону, начал словесно оскорблять его, а позже дважды ударил по лицу.

Какое наказание

Прокуратура предъявила обвинение по статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за уклонение от военной службы (ст. 409), насилие в отношении начальника (ст. 406) и другие нарушения. Мужчина пойдет в тюрьму на 2 года и 6 месяцев. Этот приговор смягчающий, учитывая желание обвиняемого продолжить военную службу в целях обороны государства, а также то, что на момент совершения обвиняемого инкриминируемых правонарушений он был солдатом срочной службы.

Напомним, в Березовском районном суде Одесской области было принято решение об освобождении военнослужащего от уголовной ответственности за СОЧ. Также Верховный суд подтвердил приговор в отношении харьковского экс-беркутовца и признал его виновным в пытках участников массовых акций протеста в 2014 году.

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