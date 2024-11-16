Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині винесли вирок солдату, який пішов у СЗЧ arrow

На Одещині винесли вирок солдату, який пішов у СЗЧ

16 листопада 2024 21:30
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Title: Звільнення військовослужбовця від кримінальної відповідальності – рішення суду
Березівський районний суд Одеської області. Фото: br.od.court.gov.ua
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У Березівському районному суді Одеської області ухвалили рішення про звільнення військовослужбовця від кримінальної відповідальності за СЗЧ. Солдат повернувся на службу у Національну гвардію України.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування

Читайте також:

Деталі справи

За матеріалами справи, обвинувачений, проходив військову службу на посаді командира відділення, самовільно залишив свою частину в січні 2023 року та ухилявся від виконання обов'язків до червня того ж року.

Що вирішив суд

Прокурор подав клопотання про звільнення військового від кримінальної відповідальності на підставі ч. 5 ст. 401 КК України. Це стало можливим завдяки його добровільному наміру повернутися до військової служби та письмовій згоді командира частини. Суд задовольнив клопотання, враховуючи відсутність попередніх правопорушень, майнової шкоди чи потерпілих. Військовослужбовцю необхідно протягом трьох діб після набуття чинності ухвалою прибути до місця проходження служби. Він повернеться до Національної гвардії України.

Звільнення від кримінальної відповідальності

Зазначимо, частина 5 ст. 401 КК України передбачає можливість звільнення від кримінальної відповідальності за правопорушення, якщо військовий добровільно звертається до органів влади з наміром повернутися на службу.

Нагадаємо, ТОВ поставило неякісні бронежилети. Суд вирішив стягнути з підприємства за це 5,65 млн грн штрафу. Також Верховний суд підтвердив вирок щодо харківського ексберкутівця та визнав його винним у катуванні учасників масових акцій протесту у 2014 році.

Одеса Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси СЗЧ судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:30 На Одещині винесли вирок солдату, який пішов у СЗЧ

21:13 Жінка обікрала дитину, а потім ще й побила — яке рішення суду

21:02 Грузія двічі забила в матчі з Україною, але не перемогла

20:55 Як обліковують лікарняний у період мобілізації — у ПФУ роз'яснили

20:04 Ситуація загострюється — що відомо про протести в Грузії

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

20:00 Звільнення з військової служби після полону — який порядок дій

19:59 Погода підготувала киянам сюрприз у вихідний — прогноз на завтра

19:56 На Херсонщині росіяни атакували дронами автобус з пасажирами

19:28 У Миколаєві пролунали звуки вибухів

19:27 Британія відкриє завод гаубиць для збільшення допомоги Україні

21:30 На Одещині винесли вирок солдату, який пішов у СЗЧ

21:13 Жінка обікрала дитину, а потім ще й побила — яке рішення суду

21:02 Грузія двічі забила в матчі з Україною, але не перемогла

20:55 Як обліковують лікарняний у період мобілізації — у ПФУ роз'яснили

20:04 Ситуація загострюється — що відомо про протести в Грузії

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

20:00 Звільнення з військової служби після полону — який порядок дій

19:59 Погода підготувала киянам сюрприз у вихідний — прогноз на завтра

19:56 На Херсонщині росіяни атакували дронами автобус з пасажирами

19:28 У Миколаєві пролунали звуки вибухів

19:27 Британія відкриє завод гаубиць для збільшення допомоги Україні

Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Text

17:59 Медиків масово переводять у піхоту без підготовки, — Скороход

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

15 листопада 2024
Text

23:20 Нардепка заявила, що українцям продають пусті повістки

Text

20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

Text

20:13 У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

Text

20:06 Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

Text

17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

13:17 Скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон — ДПСУ

Text

13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

Text

12:43 У ДПСУ відповіли, чи побільшало порушників кордону

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку