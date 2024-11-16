Title: Звільнення військовослужбовця від кримінальної відповідальності – рішення суду

Березівський районний суд Одеської області. Фото: br.od.court.gov.ua

У Березівському районному суді Одеської області ухвалили рішення про звільнення військовослужбовця від кримінальної відповідальності за СЗЧ. Солдат повернувся на службу у Національну гвардію України.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Деталі справи

За матеріалами справи, обвинувачений, проходив військову службу на посаді командира відділення, самовільно залишив свою частину в січні 2023 року та ухилявся від виконання обов'язків до червня того ж року.

Що вирішив суд

Прокурор подав клопотання про звільнення військового від кримінальної відповідальності на підставі ч. 5 ст. 401 КК України. Це стало можливим завдяки його добровільному наміру повернутися до військової служби та письмовій згоді командира частини. Суд задовольнив клопотання, враховуючи відсутність попередніх правопорушень, майнової шкоди чи потерпілих. Військовослужбовцю необхідно протягом трьох діб після набуття чинності ухвалою прибути до місця проходження служби. Він повернеться до Національної гвардії України.

Звільнення від кримінальної відповідальності

Зазначимо, частина 5 ст. 401 КК України передбачає можливість звільнення від кримінальної відповідальності за правопорушення, якщо військовий добровільно звертається до органів влади з наміром повернутися на службу.

Нагадаємо, ТОВ поставило неякісні бронежилети. Суд вирішив стягнути з підприємства за це 5,65 млн грн штрафу. Також Верховний суд підтвердив вирок щодо харківського ексберкутівця та визнав його винним у катуванні учасників масових акцій протесту у 2014 році.