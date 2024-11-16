Title: Освобождение военнослужащего от уголовной ответственности – решение суда

Березовский райсуд Одесской области. Фото: br.od.court.gov.ua

В Березовском районном суде Одесской области было принято решение об освобождении военнослужащего от уголовной ответственности за СОЧ. Солдат вернулся на службу в Национальную гвардию Украины.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Детали дела

По материалам дела, обвиняемый, проходил военную службу в должности командира отделения, самовольно оставил свою часть в январе 2023 года и уклонялся от исполнения обязанностей до июня того же года.

Что решил суд

Прокурор подал ходатайство об освобождении военного от уголовной ответственности по ч. 5 ст. 401 УК Украины. Это стало возможным благодаря его добровольному намерению вернуться к военной службе и письменному согласию командира части. Суд удовлетворил ходатайство, учитывая отсутствие предварительных правонарушений, имущественного ущерба или потерпевших. Военнослужащему необходимо в течение трех суток после вступления в силу постановления прибыть к месту прохождения службы. Он вернется в Национальную гвардию Украины.

Освобождение от уголовной ответственности

Отметим, часть 5 ст. 401 УК Украины предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности за правонарушение, если военный добровольно обращается в органы власти с намерением возвратиться на службу.

Напомним, ООО поставило некачественные бронежилеты. Суд решил взыскать с предприятия за это 5,65 млн грн штрафа. Также Верховный суд подтвердил приговор в отношении харьковского экс-беркутовца и признал его виновным в пытках участников массовых акций протеста в 2014 году.