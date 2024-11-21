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На Одещині військовий їздив з гранатою в машині — вирок суду

21 листопада 2024 21:30
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині судили військового — він возив із собою гранату
Чоловік тримає гранату у руці. Фото: ілюстративне/соцмережі
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Військовий-контрактник знайшов гранату і возив її із собою на автомобілі. Боєприпас виявили правоохоронці й відправили чоловіка на лаву підсудних.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Балтського районного суду.

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Подробиці справи

Чоловік служить за контрактом стрільця-зенітника ракетного взводу. Він знайшов корпус і запал гранати GHO-1, які були придатні для використання. Боєприпас військовий поклав до бардачка свого автомобіля. 

Вночі машину стрільця зупинили поліцейські та під час огляду знайшли гранату.   

Що вирішив суд

Обвинувачений уклав із прокурором угоду про визнання провини. Тому йому призначили покарання у вигляді одного року службового обмеження. Це означає, що протягом цього часу 10% грошового забезпечення військового будуть відраховуватися на користь держави. Також чоловік має відшкодувати 3,1 тис. грн процесуальних витрат.  

Нагадаємо, на Одещині судили військового, який влаштував стрілянину посеред міста. Також в Одесі судили матроса, який гуляв містом із ножем.

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