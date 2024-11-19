На Миколаївщині військовий влаштував стрілянину у селі

Автомат Калашникова. Фото: ілюстративне/соцмережі

У Миколаївській області нетверезий військовослужбовець обурився тим що йому відмовилися продавати алкоголь. Через це він почав стріляти зі службової зброї на вулиці. За це чоловік постав перед судом.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Миколаївського райсуду Миколаївської області.

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Обурився на продавчиню

Підсудний служив заступником командира бойової машини. Він прийшов до крамниці і хотів придбати спиртне. Продавчиня йому відмовила. Тоді військовий влаштував сварку з нею та іншими покупцями й пішов. Ввечері він повернувся до магазину з автоматом Калашникова і знову вчинив дебош. При цьому чоловік поводився агресивно й нецензурно лаяв присутніх.

Вийшовши на вулицю, військовий вистрелив з автомата у бік колишнього будинку культури, а потім вирушив на околицю села, де здійснив більше двадцяти пострілів у бік водойми. На щастя, ніхто не постраждав.

Що вирішив суд

Свою провину військовий повністю визнав. Суддя визнав його винним у хуліганстві із застосуванням вогнепальної зброї. Втім, враховуючи щире каяття підсудного, три роки ув'язнення йому замінили двома роками іспитового строку.

Нагадаємо, в Одесі судили матроса, який гуляв по вулиці з ножем. Раніше на Одещині солдат напав на старшого сержанта, пояснюючи свої дії "голосами в голові".