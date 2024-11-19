В Николаевской области военный устроил стрельбу в селе

Военный устроил стрельбу посреди села — приговор суда
В Николаевской области нетрезвый военнослужащий возмутился тем, что ему отказались продавать алкоголь. Из-за этого он начал стрелять из служебного оружия. За это мужчина предстанет перед судом.
Об этом журналисты Новости.LIVE узнали из приговора Николаевского райсуда Николаевской области.
Возмутился на продавщицу
Подсудимый служил заместителем командира боевой машины. Он пришел в магазин и хотел приобрести спиртное. Продавщица ему отказала. Тогда военный устроил ссору с ней и другими покупателями и ушел. Вечером он вернулся в магазин с автоматом Калашникова и снова учинил дебош. При этом мужчина вел себя агрессивно и нецензурно ругал присутствующих
Выйдя на улицу, военный выстрелил из автомата в сторону бывшего дома культуры, а затем отправился на окраину села, где произвел больше двадцати выстрелов в сторону водоема. К счастью, никто не пострадал.
Что решил суд
Свою вину военный полностью признал. Судья признал его виновным в хулиганстве с применением огнестрельного оружия. Впрочем, учитывая искреннее раскаяние подсудимого, три года заключения ему заменили двумя годами испытательного срока.
Напомним, в Одессе судили матроса, который гулял по улице с ножом. Ранее в Одесской области солдат напал на старшего сержанта, объясняя свои действия "голосами в голове".
Читайте Новини.LIVE!