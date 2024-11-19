В Николаевской области военный устроил стрельбу в селе

Автомат Калашникова. Фото: иллюстративное/соцсети

В Николаевской области нетрезвый военнослужащий возмутился тем, что ему отказались продавать алкоголь. Из-за этого он начал стрелять из служебного оружия. За это мужчина предстанет перед судом.

Об этом журналисты Новости.LIVE узнали из приговора Николаевского райсуда Николаевской области.

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Подсудимый служил заместителем командира боевой машины. Он пришел в магазин и хотел приобрести спиртное. Продавщица ему отказала. Тогда военный устроил ссору с ней и другими покупателями и ушел. Вечером он вернулся в магазин с автоматом Калашникова и снова учинил дебош. При этом мужчина вел себя агрессивно и нецензурно ругал присутствующих

Выйдя на улицу, военный выстрелил из автомата в сторону бывшего дома культуры, а затем отправился на окраину села, где произвел больше двадцати выстрелов в сторону водоема. К счастью, никто не пострадал.

Что решил суд

Свою вину военный полностью признал. Судья признал его виновным в хулиганстве с применением огнестрельного оружия. Впрочем, учитывая искреннее раскаяние подсудимого, три года заключения ему заменили двумя годами испытательного срока.

Напомним, в Одессе судили матроса, который гулял по улице с ножом. Ранее в Одесской области солдат напал на старшего сержанта, объясняя свои действия "голосами в голове".