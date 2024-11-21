В Одесской области судили военного — он возил с собой гранату

На Одесчине военный ездил с гранатой в машине — приговор суда
Военный контрактник нашел гранату и возил ее с собой на автомобиле. Боеприпас обнаружили правоохранители и отправили мужчину на скамью подсудимых.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Балтского районного суда.
Подробности дела
Мужчина служит по контракту стрелка-зенитчика ракетного взвода. Он нашел корпус и запал гранаты GHO-1, которые были пригодны для использования. Боеприпас военный положил в бардачок своего автомобиля.
Ночью машину стрелка остановили полицейские и при осмотре обнаружили гранату.
Что решил суд
Обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании вины. Поэтому ему назначили наказание в размере одного года служебного ограничения. Это означает, что в течение этого времени 10% денежного довольствия военного будут отчисляться в пользу государства. Также мужчина должен возместить 3,1 тыс. грн процессуальных расходов.
Напомним, в Одесской области судили военного, который устроил стрельбу посреди города. Также в Одессе судили матроса, гулявшего по городу с ножом.
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