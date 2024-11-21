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На Одесчине военный ездил с гранатой в машине — приговор суда

21 ноября 2024 21:30
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области судили военного — он возил с собой гранату
Человек держит гранату в руке. Фото: иллюстративное/соцсети
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Военный контрактник нашел гранату и возил ее с собой на автомобиле. Боеприпас обнаружили правоохранители и отправили мужчину на скамью подсудимых.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Балтского районного суда.

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Подробности дела

Мужчина служит по контракту стрелка-зенитчика ракетного взвода. Он нашел корпус и запал гранаты GHO-1, которые были пригодны для использования. Боеприпас военный положил в бардачок своего автомобиля.

Ночью машину стрелка остановили полицейские и при осмотре обнаружили гранату.

Что решил суд

Обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании вины. Поэтому ему назначили наказание в размере одного года служебного ограничения. Это означает, что в течение этого времени 10% денежного довольствия военного будут отчисляться в пользу государства. Также мужчина должен возместить 3,1 тыс. грн процессуальных расходов.

Напомним, в Одесской области судили военного, который устроил стрельбу посреди города. Также в Одессе судили матроса, гулявшего по городу с ножом.

оружие граната Одесская область военные судебные решения

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