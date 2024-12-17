В Одесской области мужчина спрятал пистолет в книге

Мужчина спрятал пистолет в книге. Фото: ГПСУ

В пункте пропуска "Орловка" пограничники Измаильского отряда изъяли у водителя книгу. Внутри нее мужчина спрятал опасный сюрприз. Теперь его ждет суд.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы во вторник, 17 декабря.

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Книга с секретом

Обследуя багажник Mazda, за рулем которой находился 49-летний гражданин Украины, пограничники обнаружили книгу об эксплуатации и ремонте автомобилей. Выяснилось, что мужчина вырезал в страницах пособия нишу и положил туда заряженный пистолет ТТ и восемь патронов травматического действия.

Что грозит водителю

На владельца автомобиля составили протокол о сокрытии товаров от таможенного контроля. Это нарушение карается штрафом в размере полной стоимости скрытых вещей и конфискацией их самих. Оружие и патроны изъяли до решения суда.

Напомним, в Одесской области военный ездил с гранатой в машине. Также в Одессе судили матроса, гулявшего по городу с холодным оружием.