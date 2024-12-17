На границе Одесщины задержана крупная партия контрабандной косметики

Косметика на миллионы — на таможне задержали одессита
На таможенном посту "Паланка-Маяки-Удобное" у пассажира автобуса Одесса-Кишинев обнаружили большой груз контрабандных товаров. Мужчина вез продавать в Молдову лак для ногтей и другую косметическую продукцию.
Об этом сообщили в Таможенной службе Республики Молдова.
Что нашли у пассажира
Незадекларированные товары обнаружили у 46-летнего гражданина Украины. Он спрятал их среди личных вещей. Косметику у него конфисковали, а в отношении самого мужчины начали производство.
Что нужно декларировать
Отметим, что при въезде в Молдову или транзите через ее территорию необходимо оформить декларацию в случае перевозки:
- товаров коммерческого характера в личном багаже и их стоимость не превышает 1 тыс. евро или 1000 кг массы нетто;
- товаров, перевозка которых через таможенную границу разрешена другими контролирующими органами.
Нельзя ввозить в Молдову наркотические и токсичные вещества, оружие, химические и радиоактивные вещества, рецептурные лекарственные препараты, культурные ценности и антикварные предметы. Под запретом также мясные изделия и молочная продукция, консервы на мясной основе, семена, саженцы деревьев и другой посадочный материал.
Напомним, в Одесской области пограничники задержали мужчину, спрятавшего пистолет в книгу. Также из Одессы за границу пытались вывезти ценные монеты.
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