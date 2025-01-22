Одеський медзаклад модернізують: що зміниться у лікарні

Вхід до діагностичного центру. Фото: Одеська міська рада

В Одесі на вулиці Левітана триває ремонт будівлі, де розташовані Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 та Консультативно-діагностичний центр №20. Поряд із медичними послугами тут працює великий інтегрований центр психологічної допомоги, який також стане більш зручним для відвідувачів.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Ремонт передбачає облаштування сучасної відкритої реєстратури для ЦПМСД №4 і комфортної вхідної зони. Це зробить взаємодію пацієнтів із закладом швидшою й зручнішою.

Слід сказати, що раніше тут було оновлено вхідну групу з дотриманням стандартів безбар’єрності: встановлено пандус за нормами ДБН, тактильну плитку для людей із порушенням зору та спеціальне паркування для осіб із інвалідністю. Ці покращення свідчать про орієнтацію на потреби кожного пацієнта, створюючи більш доступне та сучасне медичне середовище.

Нагадаємо, ми писали, що в Інституті серця Міністерства охорони здоров'я України вперше провели ретрансплантацію серця. Співробітники інституту висловили щиру подяку родині донора.