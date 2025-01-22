Одесское медучреждение модернизируют: что изменится в больнице

Вход в диагностический центр. Фото: Одесский городской совет

В Одессе на улице Левитана продолжается ремонт здания, где расположены Центр первичной медико-санитарной помощи №4 и Консультативно-диагностический центр №20. Наряду с медицинскими услугами здесь работает большой интегрированный центр психологической помощи, который также станет более удобным для посетителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Ремонт предусматривает обустройство современной открытой регистратуры для ЦПМСП №4 и комфортной входной зоны. Это сделает взаимодействие пациентов с учреждением более быстрым и удобным.

Следует сказать, что ранее здесь было обновлено входную группу с соблюдением стандартов безбарьерности: установлен пандус по нормам ДБН, тактильную плитку для людей с нарушением зрения и специальная парковка для лиц с инвалидностью. Эти улучшения свидетельствуют об ориентации на потребности каждого пациента, создавая более доступную и современную медицинскую среду.

Напомним, мы писали, что в Институте сердца Министерства здравоохранения Украины впервые провели ретрансплантацию сердца. Сотрудники института выразили искреннюю благодарность семье донора.