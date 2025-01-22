Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе обновляют медицинский центр — что изменится arrow

В Одессе обновляют медицинский центр — что изменится

22 января 2025 11:11
Рвачова Анастасия - редактор
Одесское медучреждение модернизируют: что изменится в больнице
Вход в диагностический центр. Фото: Одесский городской совет
Рвачова Анастасия - редактор

В Одессе на улице Левитана продолжается ремонт здания, где расположены Центр первичной медико-санитарной помощи №4 и Консультативно-диагностический центр №20. Наряду с медицинскими услугами здесь работает большой интегрированный центр психологической помощи, который также станет более удобным для посетителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Читайте также:

Что изменится в медучреждении

Ремонт предусматривает обустройство современной открытой регистратуры для ЦПМСП №4 и комфортной входной зоны. Это сделает взаимодействие пациентов с учреждением более быстрым и удобным.

Следует сказать, что ранее здесь было обновлено входную группу с соблюдением стандартов безбарьерности: установлен пандус по нормам ДБН, тактильную плитку для людей с нарушением зрения и специальная парковка для лиц с инвалидностью. Эти улучшения свидетельствуют об ориентации на потребности каждого пациента, создавая более доступную и современную медицинскую среду.

Напомним, мы писали, что в Институте сердца Министерства здравоохранения Украины впервые провели ретрансплантацию сердца. Сотрудники института выразили искреннюю благодарность семье донора.

Одесса больницы медицина лечение Новости Одессы диагностика

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

14:33 Зимнее наступление россиян на юге — Ким прояснил ситуацию

14:30 Как защитить древесину от гниения — самые эффективные средства

14:30 Доплаты к зарплатам получат не только школьные учителя — детали

14:11 Проблемы логистики — РФ перестала доставлять груз в Крым морем

14:07 В Киеве будут судить подрядчика, ремонтировавшего Подольский мост

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:58 В Киеве поймали извращенца, он привлекал детей к разврату

13:51 Урсула фон дер Ляйен предупредила о новой геополитической эре

13:46 lifecell сократит количество тарифов — к чему готовиться клиентам

13:44 Как Украина завершила эпоху транзита российского газа

13:42 Единые от Донбасса до Карпат — в Одессе отметили День Соборности

14:30 Как защитить древесину от гниения — самые эффективные средства

14:30 Доплаты к зарплатам получат не только школьные учителя — детали

14:11 Проблемы логистики — РФ перестала доставлять груз в Крым морем

14:07 В Киеве будут судить подрядчика, ремонтировавшего Подольский мост

13:58 В Киеве поймали извращенца, он привлекал детей к разврату

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:51 Урсула фон дер Ляйен предупредила о новой геополитической эре

13:46 lifecell сократит количество тарифов — к чему готовиться клиентам

13:44 Как Украина завершила эпоху транзита российского газа

13:42 Единые от Донбасса до Карпат — в Одессе отметили День Соборности

13:35 Орбан может поспособствовать окончанию санкций ЕС против России

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

06:11 Европа готовится к войне — сравнение армий Украины, ЕС и России

18 января 2025

06:40 В январе обновились цены на медь — сколько можно заработать

Text

14:33 Зимнее наступление россиян на юге — Ким прояснил ситуацию

Text

13:00 Новый указ Трампа касаемо войны и давление на РФ — эфир День.LIVE

Text

12:33 Нардеп объяснил, почему экономика России до сих пор не упала

Text

08:00 Зеленский назвал точное количество миротворцев — эфир Ранок.LIVE

21 января 2025
Text

17:50 Украина имеет стратегию переговоров для мира, — эфир Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленский выступает на форуме в Давосе — прямой эфир

Text

15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

Text

13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

Text

13:12 Трамп остановил передачу помощи и позиция Путина — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:11 Нардеп объяснила пользу от форума в Давосе для Украины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать