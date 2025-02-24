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Рейд на парковках — в Одессе штрафовали водителей

24 февраля 2025 21:22
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
В Одессе штрафовали недобросовестных водителей
Полицейские проверяют документы. Фото: официальный канал города
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Департамент транспорта совместно с Патрульной полицией Одессы и ОО "Безбарьерные" провели рейд на парковочных местах для людей с инвалидностью. Проверили, кто действительно имеет право там стоять, а кто — нарушает правила.

Об этом сообщил официальный канал города.

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На одесситов, которые занимали места для людей с инвалидностью, не имея на это право — полицейские оформляли протоколы. Напомним, согласно статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях, парковка на местах для лиц с инвалидностью без соответствующих документов наказывается штрафом в размере: 1020—1700 грн. А за второе аналогичное нарушение придется заплатить от 2040 до 2550 гривен.

"Парковочные места для людей с инвалидностью - это не привилегия, а необходимость! Призываем водителей соблюдать правила и уважать права каждого. Если видите нарушения — обращайтесь в полицию", — говорится в сообщении.

Рейд на парковках — в Одесі штрафували водіїв - фото 1
Полицейские проверяют документы. Фото: официальный канал города

Напомним, недавно мы писали о драке со стрельбой в Одессе. А также о подрыве внедорожника военного прокурора.

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