В Одессе штрафовали недобросовестных водителей

Полицейские проверяют документы. Фото: официальный канал города

Департамент транспорта совместно с Патрульной полицией Одессы и ОО "Безбарьерные" провели рейд на парковочных местах для людей с инвалидностью. Проверили, кто действительно имеет право там стоять, а кто — нарушает правила.

Об этом сообщил официальный канал города.

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Штрафы нарушителям

На одесситов, которые занимали места для людей с инвалидностью, не имея на это право — полицейские оформляли протоколы. Напомним, согласно статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях, парковка на местах для лиц с инвалидностью без соответствующих документов наказывается штрафом в размере: 1020—1700 грн. А за второе аналогичное нарушение придется заплатить от 2040 до 2550 гривен.

"Парковочные места для людей с инвалидностью - это не привилегия, а необходимость! Призываем водителей соблюдать правила и уважать права каждого. Если видите нарушения — обращайтесь в полицию", — говорится в сообщении.

Полицейские проверяют документы. Фото: официальный канал города

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